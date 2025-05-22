Подмосковные врачи спасли женщину с раком шейки матки

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Врачам Павлово-Посадской больницы Московской области удалось спасти жизнь 32-летней женщины с раком шейки матки. Об этом сообщает телеканал "360".

Отмечается, что рак был выявлен у пациентки на ранней стадии благодаря цитологическому исследованию. После того как был поставлен диагноз, женщина своевременно прошла курс лечения, благодаря которому она в будущем сможет стать матерью. Сейчас пациентка продолжает наблюдаться у онколога.

Заведующая женской консультацией Павлово-Посадской больницы Наталья Лаухина подчеркнула, что данная история является ярким примером важности профилактических осмотров.

"Рак шейки матки, как и многие другие заболевания репродуктивной системы, на ранних стадиях часто протекает бессимптомно. Именно поэтому регулярные обследования необходимы даже при отсутствии жалоб", – добавила врач.

Россиянки могут пройти репродуктивную диспансеризацию в поликлинике по месту прикрепления. Для этого при себе нужно иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

Ранее кардиохирурги Сеченовского университета удалили пациенту опухоль в сердце, размер которой был сопоставим с яблоком. Около полугода назад мужчина получил травму грудной клетки. После было установлено, что за левым предсердием пациента возникло объемное новообразование. Врачи успешно удалили его, оно оказалось доброкачественным.