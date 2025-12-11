Форма поиска по сайту

11 декабря, 08:21

Город

Более 4 км сетей водоснабжения и водоотведения обновили в Таганском районе

Фото: depositphotos/Gertje

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обновили более 4 километров сетей водоснабжения и водоотведения в Таганском районе с начала года. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В рамках работ мастера использовали современные материалы из высокопрочного полиэтилена отечественного производства. Подобные трубы могут выдерживать давление внешней среды и нагрузки при напорной транспортировке воды. Кроме того, они не подвергаются коррозии. Гладкость их внутренней поверхности снижает гидравлическое сопротивление и уменьшает скорость появления соляных отложений и налета внутри.

АО "Мосводоканал" реконструировал сети на различных магистралях района. Работы проходили и в ряде соседних районов. Обновление на Марксистской улице стало частью реконструкции инженерных сетей на Волгоградском проспекте. Более того, работы охватили и улицу Александра Солженицына.

Ранее свыше 4,2 километра инженерных сетей было модернизировано в Пресненском районе. Почти 3 километра сетей были построены, оставшиеся 1,2 километра – реконструированы. Диаметр установленных труб – от 100 до 400 миллиметров.

В рамках работ были обновлены сети в районе исторической застройки, а также проложены коммуникации к новым урбанистическим проектам, например к многофункциональному комплексу с подземной автостоянкой в Электрическом переулке.

Сергей Собянин: благоустройство Волгоградского проспекта завершено

