Сети водоснабжения и водоотведения обновили в Пресненском районе Москвы

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Свыше 4,2 километра инженерных сетей было модернизировано в Пресненском районе специалистами комплекса городского хозяйства Москвы. Работы охватили коммуникации систем водоснабжения и водоотведения, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что почти 3 километра сетей были построены, оставшиеся 1,2 километра – реконструированы. Диаметр установленных труб – от 100 до 400 миллиметров.

Были обновлены сети в районе исторической застройки, а также проложены коммуникации к новым урбанистическим проектам, например к многофункциональному комплексу с подземной автостоянкой в Электрическом переулке.

Во время работ специалисты применяли современные материалы из высокопрочного полиэтилена российского производства. Такие трубы могут выдерживать давление внешней среды и нагрузки при напорной транспортировке воды. Материалы также не подвержены коррозии.

Ранее в Троицком и Новомосковском административных округах столицы провели реконструкцию очистных систем "Приволье". После присоединения к городу новых территорий была организована комплексная инвентаризация и проверка сооружений водоотведения.

За этот год в Москве также обновили около 330 вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов. Они представляют собой наземные части коллекторов, обеспечивающих в них поток воздуха. Ремонт таких систем нужен для стабильной работы инженерных систем, расположенных под землей.