Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 ноября, 07:57

Город

Сети водоснабжения и водоотведения обновили в Пресненском районе Москвы

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Свыше 4,2 километра инженерных сетей было модернизировано в Пресненском районе специалистами комплекса городского хозяйства Москвы. Работы охватили коммуникации систем водоснабжения и водоотведения, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что почти 3 километра сетей были построены, оставшиеся 1,2 километра – реконструированы. Диаметр установленных труб – от 100 до 400 миллиметров.

Были обновлены сети в районе исторической застройки, а также проложены коммуникации к новым урбанистическим проектам, например к многофункциональному комплексу с подземной автостоянкой в Электрическом переулке.

Во время работ специалисты применяли современные материалы из высокопрочного полиэтилена российского производства. Такие трубы могут выдерживать давление внешней среды и нагрузки при напорной транспортировке воды. Материалы также не подвержены коррозии.

Ранее в Троицком и Новомосковском административных округах столицы провели реконструкцию очистных систем "Приволье". После присоединения к городу новых территорий была организована комплексная инвентаризация и проверка сооружений водоотведения.

За этот год в Москве также обновили около 330 вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов. Они представляют собой наземные части коллекторов, обеспечивающих в них поток воздуха. Ремонт таких систем нужен для стабильной работы инженерных систем, расположенных под землей.

Более 74 тысяч объектов Москвы подготовили к отопительному сезону

Читайте также


городЖКХ

Главное

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика