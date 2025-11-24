Форма поиска по сайту

24 ноября, 09:38

Около 330 вентиляционных шахт коллекторов отремонтировали в Москве

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

За этот год в Москве обновили около 330 вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Вентиляционные шахты представляют собой наземные части коммуникационных коллекторов, обеспечивающих в них поток воздуха. Ремонт таких систем нужен для стабильной работы инженерных систем, расположенных под землей, отметил вице-мэр.

"Главная задача – органично вписать эти сооружения в городской ландшафт, поэтому на смену старым "домикам" пришли модернизированные решетки", – подчеркнул Бирюков.

В проведении работ сотрудники комплекса городского хозяйства Москвы использовали отечественные материалы и оборудование. Специалисты сначала демонтировали старые конструкции из металла на оголовках вентшахт, привели в порядок поверхности, восстановили бетонный слой и гидроизоляцию. Также в рамках работ они в необходимых местах заменили вентиляторы. В завершение работ проводится облицовка сооружений гранитом.

Он также добавил, что коллекторное хозяйство Москвы является уникальной подземной системой, не имеющей аналогов в мире по протяженности, разветвленности сети и компактности коммуникаций. В столице находятся более 13,2 тысячи вентиляционных шахт. Общая протяженность коллекторов – 819 километров.

Бирюков подчеркнул, что модернизация вентшахт проводится в Москве с 2011 года. В это время в столице начались масштабные работы по благоустройству улиц и общественных пространств.

Ранее в Москве завершили на 80% замену швов на мостовых сооружениях. Такие работы проводятся ежегодно, так как из-за перепадов температуры и активного дорожного движения конструкции со временем разрушаются. Сначала специалисты демонтируют старые швы, а потом устанавливают новые. Благодаря таким работам поддерживается безопасность на дорогах и повышается комфорт автомобилистов. Благодаря ежегодной замене швов поддерживается безопасность на дорогах и повышается комфорт автомобилистов.

