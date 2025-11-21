Форма поиска по сайту

21 ноября, 10:24

Город

Замена швов на мостах в Москве завершена на 80%

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

На 80% в Москве завершены работы по замене швов на мостовых сооружениях, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"В этом году обновляем такие конструкции на шести объектах, из них на пяти работы уже завершены, в том числе на эстакаде Варшавская – МКАД и путепроводе на Рябиновой улице", – добавил вице-мэр.

Работы по замене швов на мостовых сооружениях проходят ежегодно, так как из-за перепадов температуры и активного дорожного движения конструкции со временем разрушаются. Это приводит к образованию небольшого порога, проезжая который водители ощущают небольшой удар.

Благодаря ежегодной замене швов поддерживается безопасность на дорогах и повышается комфорт автомобилистов.

Перед началом работ специалисты демонтируют старые швы, а затем устанавливают новые. В рамках заключительного этапа проводится армирование и бетонирование зон для пешеходов. При этом во время ремонта мостовые сооружения не закрывают для проезда машин.

Ранее на МКАД заменили около 1 миллиона квадратных метров асфальта. В общей сложности было отремонтировано 20 дорожных участков. Среди крупных объектов магистрали, где обновили асфальтобетонное покрытие, – транспортные развязки "Каширская" и "Рижская".

