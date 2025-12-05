В Госдуме назвали размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в 2026 году

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в 2026 году достигнет приблизительно 9 584 рублей. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

С 1 января 2026 года страховые пенсии проиндексируют на 7,6%. Средства на это уже заложены в проекте бюджета Соцфонда. После индексации выплаты увеличатся почти на 2 тысячи рублей – с 25,2 тысячи до 27,1 тысячи рублей. В общей сложности это затронет 38 миллионов граждан.

При этом россияне могут более чем вдвое увеличить размер своей пенсии при выходе на нее на 10 лет позже, указывала ранее депутат Светлана Бессараб.

По ее словам, если гражданин решил поработать при наступлении пенсионного возраста в течение 5 лет, он может увеличить размер пенсионных коэффициентов на 36%, а фиксированную выплату – на 45%.

