Депутат ГД Говырин: стоимость одного пенсионного коэффициента в 2026 году превысит 157 руб

Фото: depositphotos/Denis_Vostrikov

С 1 января 2026 года один пенсионный коэффициент будет стоить около 157,76 рубля. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с РИА Новости.

Пенсия по старости в России состоит из двух частей: страховой и фиксированной. Первая рассчитывается на основе накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), а вторая – ежегодно индексируется.

Согласно действующему законодательству, право на страховую пенсию по старости имеют мужчины с 65 лет и женщины с 60 лет. Для получения льготы необходимо иметь как минимум 15 лет страхового стажа и ИПК не менее 30 баллов.

Индексация пенсий в 2026 году будет проводиться в несколько этапов для разных категорий получателей. Основное повышение страховых выплат для всех неработающих пенсионеров стартует уже со следующего года. При этом темп увеличения опережает прогнозируемый уровень инфляции.

Ранее в России призвали вернуть прежний возраст выхода на пенсию для многодетных россиян – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. При этом стаж и пенсионные коэффициенты предлагается засчитывать на отпуск по уходу за каждым ребенком.