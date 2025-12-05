Форма поиска по сайту

05 декабря, 09:31

Общество
Эксперт Чихринова: частный дом нужно подготовить к зиме до начала морозов

Эксперт рассказала, как подготовить частный дом к зиме

Фото: depositphotos/itpow

Россиянам лучше начать подготовку частного дома к зиме до наступления устойчивых морозов. Об этом рассказала "Газете.ру" эксперт онлайн-гипермаркета для профессионалов и бизнеса Александра Чихринова.

По ее словам, сначала необходимо провести чистку водостока и желоба, так как их засоры зачастую вызывают протечки и наледь. Большинство владельцев частных домов начинают такие работы поздно, когда трубы уже забиты листьями и другим мусором.

"После очищения водостоков и желобов стоит проверить состояние покрытия, крепежей и герметичность стыков, особенно вокруг дымоходов и мансардных окон. Необходимо посмотреть вентиляцию и утепление чердака", – подчеркнула эксперт.

Неправильный теплообмен провоцирует таяние и повторное обледенение снега, что увеличивает нагрузку на конструкцию. Кроме того, плохая вентиляция приводит к сырости и образованию конденсата, объяснила Чихринова.

Также специалист отметила, что признаками необходимости ремонта дома являются наледь на крышах, задержка воды в желобах, трещины покрытия и влажность под кровлей. Она посоветовала провести профилактическую герметизацию стыков морозоустойчивыми материалами.

Стоимость таких кровельных работ площадью до 150 квадратных метров в 2025 году начинается от 6–8 тысяч рублей. При этом установка нагревательных кабелей – от 350 до 500 рублей за погонный метр, рассказала Чихринова.

Чтобы очистить крышу, лучше использовать щетки с длинной ручкой и пластиковые или деревянные скребки, так как металлические инструменты могут повредить покрытие. Эксперт добавила, что силой удалять наледь не стоит.

Для снижения рисков замерзания и засоров водостоков Чихринова посоветовала установить защитные сетки и решетки от мусора. Она дополнила, что в северных регионах часто используют системы обогрева наружных труб и карнизов при помощи специальных кабелей. Это считается одним из самых популярных решений проблемы за 2024–2025 годы.

Ранее сообщалось, что в квартире очистку радиаторов от пыли и осмотр их на наличие ржавчины лучше проводить до начала отопительного сезона. Такие проблемы могут стать причиной серьезной протечки.

Провести работы можно бесплатно за счет управляющей компании только в том случае, когда батарея напрямую подключена к общему стояку отопления. Если же нет, то собственнику квартиры придется оплачивать ремонт самостоятельно.

