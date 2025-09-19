Депутат Кошелев: необходимо перейти к гибкому регулированию отопительного сезона

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России следует отойти от единовременного начала отопительного сезона, перейдя к гибкому зонированному регулированию. Таким мнением поделился первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

"Современные технологии позволяют нам мыслить точечно и гибко. Можно рассмотреть переход к зонированному или поэтапному регулированию", – приводит РИА Новости слова депутата.

В частности, Кошелев предлагает начинать отопительный сезон не для всего района одновременно, а в первую очередь для домов, наиболее подверженных теплопотерям. К таким относятся старые и аварийные здания с неутепленными фасадами.

"Аналогично, весной отопление в первую очередь можно отключать в современных, хорошо утепленных новостройках, где тепловая инерция значительно ниже", – добавил он.

Для реализации подобной инициативы потребуется модернизировать коммунальную инфраструктуру, отметил Кошелев. При этом новые сети позволят реагировать на изменение температурного режима без опасения сбоев.

Все жилые дома и значимые социальные объекты в столице подготовлены к отопительному сезону в установленный срок. В общей сложности было подготовлено более 74 тысячи объектов, включая 34 тысячи жилых домов, 8,5 тысячи объектов социальной сферы и 30,8 тысячи административных и нежилых зданий.

Эксперт напомнил, что перед началом отопительного сезона важно очистить радиаторы от пыли и осмотреть их на предмет ржавчины. Любое такое изменение может стать причиной серьезной протечки. Поэтому есть смысл вызвать специалиста, который оценит степень износа и примет решение о локальном ремонте или замене радиатора.