Жилые дома и соцобъекты в Москве подготовлены к отопительному сезону

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Все жилые дома и значимые социальные объекты в столице подготовлены к отопительному сезону в установленный срок, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В общей сложности было подготовлено более 74 тысячи объектов, включая 34 тысячи жилых домов, 8,5 тысячи объектов социальной сферы и 30,8 тысячи административных и нежилых зданий.

Бирюков подчеркнул, что мероприятия проходили в соответствии с графиком и были завершены до 1 сентября. При этом подготовка к осенне-зимнему периоду началась в начале мая, после отключения отопления.

Специалисты ПАО "МОЭК" проводили гидравлические и температурные испытания на 18,9 тысячи тепловых сетей, чтобы выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их отремонтировать.

"Была организована масштабная подготовка 13 ТЭЦ, 38 районных и 42 квартальных тепловых станций, 97 малых котельных. Все системы и оборудование тщательно проверили, чтобы обеспечить их бесперебойную работу в сезон", – отметил мэр.

Были выполнены регламентные работы на 145 тысячах километров электрических, 9 тысячах километров газовых, 13 тысячах километров водопроводных и 5,5 тысячи километров канализационных сетей. Также сформировано необходимое количество аварийных бригад, укомплектованных необходимыми материалами и техникой.

Ранее Бирюков рассказывал, что специалисты комплекса городского хозяйства подготовили коммунальную технику к осенне-зимнему сезону. В частности, специалисты провели техническое обслуживание машин, заменив расходные материалы – жидкости, фильтры и так далее. Был организован текущий ремонт и устранены неисправности, а при необходимости выполнялся капитальный ремонт техники.

