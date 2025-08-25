Коммунальную технику в Москве подготовили к осенне-зимнему сезону

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили коммунальную технику к осенне-зимнему сезону. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

"Для уборки города задействуем необходимое количество дорожно-уборочной техники и средств малой механизации", – цитирует его пресс-служба комплекса.

В частности, специалисты провели техническое обслуживание машин, заменив расходные материалы – жидкости, фильтры и так далее. Был организован текущий ремонт и устранены неисправности, а при необходимости выполнялся капитальный ремонт техники.



В это же время большая часть коммунальных машин будет переведена на зимний режим эксплуатации. Специалисты расконсервируют специальную зимнюю технику – линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители, мобильные снегоплавильные установки.

Также на поливомоечные машины и подметально-уборочную технику установят навесное оборудование, чтобы соответствовать новому сезону. Перед первыми заморозками коммунальщики оснастят машины распределителями противогололедных материалов.

Ранее Бирюков рассказывал, что специалисты комплекса городского хозяйства выполнили более 90% подготовительных работ к новому отопительному сезону в многоквартирных домах Москвы. При этом подача горячей воды была восстановлена в более чем 71 тысяче зданий, включая свыше 33 тысяч жилых домов.

