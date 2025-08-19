Депутаты ГД предложили снижать плату за ЖКУ за каждый просроченный день заявки в ГИС ЖКХ

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Депутаты от фракции "Новые люди" Владимир Плякин, Сардана Авксентьева и Антон Ткачев предложили сформировать автоматический механизм снижения платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) на 1% за каждый просроченный день заявки в государственной информационной системе ГИС ЖКХ. Об этом сообщает ТАСС.

В обращении сказано, что действующее законодательство уже предусматривает механизм перерасчета платы за содержание жилья при некачественном оказании услуг. Однако, по словам парламентариев, в реальности он часто бывает неэффективен из-за сложной процедуры.

"Считаем целесообразным рассмотреть возможность создания автоматизированного механизма ответственности, который бы стимулировал управляющие компании к своевременной работе, на базе государственной информационной системы ГИС ЖКХ", – отметили депутаты.

Они подчеркнули, что реализация инициативы позволит создать прямой экономический стимул для управляющих компаний, защитить права потребителей и предоставить россиянам компенсации без прохождения долгих процедур.

С 1 марта 2026 года в России изменится срок предоставления квитанций за ЖКХ. Они будут выдаваться с 1-го на 5-е число месяца. По словам первого зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, такая норма нужна, чтобы исключить любые задержки. Он добавил, что в стране создадут четкий и логичный алгоритм в сфере предоставления услуг ЖКХ.