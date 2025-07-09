Генпрокуратура изучит законность и обоснованность роста тарифов ЖКХ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Генпрокуратура (ГП) РФ проверит законность и обоснованность роста тарифов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в разных российских регионах, сообщает aif.ru.

Проверку, причиной которой стала реакция общества на индексацию тарифов на коммунальные услуги, инициировал генпрокурор Игорь Краснов. ГП уточнила, что в РФ средняя индексация начислений составляет 11,9%, однако в некоторых субъектах страны счета за коммунальное обслуживание значительно выше.

В ходе мероприятий правоохранители уделят особое внимание случаям, при которых в тарифы были включены завышенные расходы на сотрудников коммунальных служб.

Индексация стоимости коммунальных услуг произошла 1 июля. При этом по Москве тарифы выросли на 15%. Расценки могут разниться не только от региона к региону, но и между муниципалитетами. По словам экспертов, на это влияет изношенность коммунальной инфраструктуры и необходимость ее ремонта или замены.

Между тем Владимир Путин подписал закон о переносе крайнего срока оплаты услуг ЖКХ с 10-го на 15-е число. Под нововведение также подпал срок предоставления платежных документов. Он будет перенесен с 1-го на 5-е число месяца. Закон начнет действовать с 1 марта 2026 года.