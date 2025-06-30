Эксперт Крохин объяснил, нужно ли менять расчет платы ЖКУ на содержание дома

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Менять правила расчета оплаты услуг ЖКХ на общедомовые нужды не имеет смысла, так как добиться справедливого начисления можно уже действующими механизмами. Об этом Москве 24 рассказал председатель Жилищного союза, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ, юрист Константин Крохин.

Ранее в Госдуме разработали законопроект о новой схеме оплаты услуг ЖКХ по содержанию общего имущества в многоквартирных домах. Депутаты отметили, что в настоящее время сумма формируется по нормативу, а перерасчет по фактическому потреблению делается раз в год. Документом же предлагается всегда производить начисления только на основе показателей общедомовых приборов учета.

По мнению Крохина, смысла в таком законопроекте нет, так как обязанность управляющей компании рассчитывать эти расходы по счетчикам и так существует.





Константин Крохин председатель Жилищного союза, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ, юрист Другое дело, что не все организации соблюдают это требование. Поэтому здесь надо не новые законы принимать, а идти по пути ужесточения дисциплины поставщиков, а также отменить мораторий на проверки в сфере ЖКХ. А те организации, которые не делают расчеты по общедомовым счетчикам, следует наказывать штрафами.

"По правилам в квитанции за каждый месяц должны быть указаны объемы общедомового потребления. Тогда граждане смогут проверять справедливость начислений: сравнивать платежки за каждый месяц и при сомнениях запрашивать данные показания прибора учета. А пока такая прозрачность есть не везде", – резюмировал специалист.

Эксперт подчеркнул, что граждане только выиграют, если будут платить исключительно по показаниям счетчиков. Тогда управляющие компании не смогут обманывать их и делать несправедливые начисления, добавил Крохин.

Ранее Владимир Путин подписал закон, обязывающий управляющие компании предоставлять жильцам многоквартирных домов отчет о своей деятельности за предыдущий год. Впервые они должны это сделать в первом квартале 2026-го.

