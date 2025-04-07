Эксперт по ЖКХ Бондарь: если УК плохо работает, то ее можно сменить на голосовании

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Если управляющая компания (УК) плохо работает, то ее можно сменить на голосовании жителей дома. Об этом в беседе с RT заявил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

"Если компания совсем не реагирует – можно собрать жильцов и сменить ее на общем голосовании собственников", – объяснил эксперт.

Но сначала стоит проверить квитанции на обоснованность услуг, а также потребовать с УК отчеты о расходах. Кроме того, нужно зафиксировать все нарушения компании и пожаловаться в Жилинспекцию или прокуратуру.

По его словам, УК обязана следить за порядком в доме, но далеко не все относится к ее компетенции. Управляющая компания по закону отвечает за содержание общедомового имущества, включая подъезды, крышу, лифты, трубы, электричество в местах общего пользования, уборку, вывоз мусора и подготовку дома к зимнему периоду.

"Если в подъезде прорвало трубу или сломался лифт – это ее зона ответственности. Но есть вещи, которые УК делать не обязана. Например, капитальный ремонт – этим занимается Фонд капремонта или сами жильцы", – сказал Бондарь.

В случае прорыва трубы в квартире УК поможет лишь в случае, если проблема в общем стояке. Но если человека залили соседи сверху, то разбираться придется именно с ними. При этом некоторые компании злоупотребляют доверием граждан, уверен эксперт.

"Например, берут деньги за уборку, а подметают раз в месяц вместо положенных двух-трех. Или включают в квитанции платные услуги, которыми никто не пользуется, типа радиоточки или обслуживания домофона, хотя он не работает", – сказал Бондарь.

Также иногда возникают такие ситуации, когда УК скрывает, на что тратятся общие деньги жильцов, хотя они обязаны отчитываться об этом перед гражданами, заключил специалист.

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