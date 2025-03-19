Повышенные пени за просрочку оплаты ЖКУ не будут начисляться до конца 2026 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Правительство России продлило действие решения об отмене начисления повышенных пеней за просрочку платежей за жилищно-коммунальные услуги до конца следующего года. Об этом сообщается на сайте правительства.

"Правительство продлило до конца 2026 года особенности начисления и уплаты пеней и штрафов за несвоевременную оплату ЖКУ без привязки к выросшей ключевой ставке Банка России. Постановление об этом подписано", – сказано в сообщении.

Как уточнили в правительстве, в 2025 и 2026 годах при расчете пеней и штрафов за основу будет браться ключевая ставка Центробанка в 9,5% годовых, которая была актуальна по состоянию на 27 февраля 2022 года. Решение об отмене начисления повышенных пеней распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025-го.

По Жилищному кодексу РФ размер пеней за неполную или несвоевременную оплату ЖКУ определяется с учетом ключевой ставки ЦБ на день фактической оплаты от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. В кабмине отметили, что при действующей ключевой ставке максимальная величина пеней оказалась бы несоразмерной платежам граждан. В связи с этим для расчета будет применяться значение ставки, действовавшее до повышения, объяснили в правительстве.

Ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин предложил ввести единый платежный документ за жилищно-коммунальные услуги. По его мнению, в России пора избавиться от практики заключения прямых договоров.

С 1 марта в России ввели оплату за отопление в квартирах в месяцы его фактической подачи. Такое решение было принято для повышения прозрачности оплаты услуг.