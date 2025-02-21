Правительство РФ пересмотрит стоимость электричества для домов с электроотоплением

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Кабмин пересмотрит тарифы на электричество для домохозяйств с электроотоплением до 1 марта. Об этом сообщается в телеграм-канале российского правительства.

Как отметили в кабмине, власти регионов должны будут пересмотреть тарифы на электроэнергию для жителей, исходя из расширения действия повышающего сезонного коэффициента 1,8. В правительстве подчеркнули, что в этом году в России введут дифференцированные тарифы в зависимости от потребления: до 3,9 тысячи кВт/ч, от 3,9 до 6 тысяч кВт/ч и более 6 тысяч кВт/ч в месяц.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский ранее рассказал, что в России с 1 марта введут оплату за отопление в квартирах в месяцы его фактической подачи. По словам депутата, такое решение было принято для повышения прозрачности оплаты услуг.

Как отметил Якубовский, у данного решения есть свои минусы, так как в осенне-зимний период счета будут значительно выше, чем в случае с равномерной оплатой.

Между тем за неуплату ЖКУ могут начислить пени, ограничить или отключить услуги, подать в суд на собственника, запретить выезд за границу, а в ряде случаев даже выселить из квартиры. Об этом ранее рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, пени начинают начислять с 31-го дня просрочки. Размер составляет 1/300 ключевой ставки за каждый день неоплаты. С 91-го дня он увеличивается до 1/130 ставки.

