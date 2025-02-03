Эксперт Бондарь назвал четыре главных признака поддельной квитанции за ЖКУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Ошибки в начислениях и персональных данных, а также различия в оформлении платежки и ведущий на подозрительный сайт QR-код – признаки поддельной квитанции за ЖКУ. Об этом Москве 24 рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Ранее аналитик-исследователь киберугроз Игорь Семенюта предупредил в беседе с "Газетой.ru", что злоумышленники все чаще рассылают россиянам квитанции за ЖКУ с поддельным QR-кодом. После оплаты по нему деньги и личные данные попадают в руки мошенникам.

По словам Дмитрия Бондаря, мошенники постоянно совершенствуют схемы обмана. Тем не менее существуют признаки, по которым можно выявить поддельную квитанцию за ЖКУ. Самый очевидный из них – это расхождение в оформлении.



Дмитрий Бондарь эксперт по ЖКХ Если новая квитанция отличается от предыдущих по шрифту, цветовой гамме, качеству бумаги или печати, это повод насторожиться. Особенно важно обратить внимание на логотип управляющей компании, ведь его отсутствие или нечеткое изображение может свидетельствовать о подделке.

Мошенников также могут выдать и ошибки в персональных данных. В частности, в поддельной квитанции может быть неверно указан адрес, ФИО плательщика или показания счетчиков. По словам эксперта, управляющие компании ведут учет всех платежей и начислений, а злоумышленники зачастую оперируют приблизительными или случайными данными.

"Особое внимание следует уделить реквизитам для оплаты. Важно сравнить их с теми, что указаны на официальном сайте управляющей компании или в предыдущих квитанциях. Любое несовпадение – повод не платить до выяснения обстоятельств", – указал эксперт.

Специалист также посоветовал обращать внимание на индивидуальный код плательщика.



Дмитрий Бондарь эксперт по ЖКХ Код плательщика указывается в каждой квитанции и соответствует конкретному лицевому счету. Если он отсутствует или заменен на неизвестный номер, это практически гарантированно указывает на фальшивку.

Кроме того, если при сканировании QR-код ведет на подозрительный сайт или приложение, платеж также лучше не совершать, добавил он.

"Подозрительно может выглядеть адрес сайта. Он может быть похож на известный, но содержать странные символы, опечатки. Например, лишнюю цифру в адресе. Еще одной отличительной чертой может быть запрос конфиденциальных данных до момента оплаты. Например, логин и пароль от банковского аккаунта, популярной соцсети или мессенджера. Также мошеннические сайты используют таймеры с обратным отсчетом. Если вас подгоняют с оплатой – в большинстве случаев это мошенники", – указал Бондарь.

Чтобы обезопасить себя, специалист также посоветовал подключить уведомления о начислениях через ГИС ЖКХ или личный кабинет на сайте управляющей компании. Так можно оперативно отслеживать любые попытки подмены реквизитов и начислений.





Дмитрий Бондарь эксперт по ЖКХ Если человек все-таки стал жертвой мошенников и перевел деньги по поддельной квитанции, важно как можно скорее обратиться в полицию и подать заявление о мошенничестве. Кроме того, средства можно вернуть, взыскав их через суд как неосновательное обогащение. Но только в том случае, если оплата была проведена по реквизитам банков на территории России.

Бондарь пояснил, что в рамках судебного процесса банк может предоставить сведения о лице, которому был осуществлен перевод. Далее уже с этого человека взыскивают неосновательное обогащение, заключил эксперт.

Ранее россиянам рассказали, что аферисты начали расклеивать в подъездах объявления для жильцов с QR-кодом с просьбой вступить в группу для обсуждения домовых вопросов. Однако при сканировании кода может открыться мошеннический сайт, где требуется ввести личные данные, либо ссылка якобы для оплаты "общедомовых нужд" или "неотложных работ". Также под видом домовых чатов жильцов могут приглашать в сомнительные организации или даже секты.