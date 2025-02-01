Россияне будут платить за отопление по новой схеме с 1 марта

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В России с 1 марта планируют ввести оплату за фактически полученное отопление, рассказал доцент, заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Косов.

Это означает, что теперь собственники жилья будут платить за отопление только в сезон.

Косов напомнил, что сейчас оплата происходит двумя способами – по фактической подаче, подтверждаемой показаниями счетчиков, и по системе 1/12, когда россияне платят за тепло равными долями в течение года, когда за основу берут общие показания приборов учета за прошлый год.

"Иными словами, россияне не смогут больше платить за тепло в домах равномерно в течение года – теперь платежки будут приходить только в отопительный сезон", – пояснил эксперт в разговоре с "Прайм".

По словам Косова, при такой схеме собственники смогут увидеть реальные расходы по счетчикам и платить только за израсходованное тепло. Это сделает систему прозрачнее, но многим придется привыкнуть к изменениям, заключил специалист.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что за неуплату ЖКУ могут начислить пени, ограничить или отключить услуги, подать в суд на собственника, запретить выезд за границу, а в ряде случаев даже выселить из квартиры.

По его словам, пени начинают начислять с 31-го дня просрочки. Размер составляет 1/300 ключевой ставки за каждый день неоплаты. С 91-го дня он увеличивается до 1/130 ставки.