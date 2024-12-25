25 декабря, 08:18Общество
В России унифицировали получение субсидий на оплату ЖКУ
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Возможность подать заявление на субсидию на оплату жилья и коммунальных услуг через "Госуслуги" и региональные порталы появится во всех российских регионах с 25 декабря, передает РИА Новости.
Согласно изменениям, для заявлений на субсидии, поданных через "Госуслуги", устанавливается необходимость уведомить заявителя о неполном комплекте документов или недостоверной информации. В уведомлении будет указан перечень недостающих документов. Кроме того, вводится необходимость аргументированно обосновывать причины отказа в предоставлении субсидии.
Как отметила глава АНП "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая, предоставление субсидии на ЖКУ является региональным полномочием.
"Теперь все субъекты обязаны реализовать данную государственную услугу со всеми указанными требованиями в постановлении, можно сказать, по единому стандарту", – пояснила Вепрецкая.
По словам эксперта, унификация требований к услуге позволит ускорить ее в некоторых регионах.
Ранее россиянам назвали основные способы сэкономить на оплате ЖКУ. В этом поможет внимательное изучение квитанций, правильное использование ресурсов и знание своих прав.
При расхождениях необходимо обратиться в управляющую компанию (УК) с заявлением о проверке расчетов. Фотографии счетчиков повысят шансы на положительное решение. Помимо этого, можно установить многотарифные счетчики электроэнергии, которые существенно сокращают затраты на эту статью расходов.
Порядок оформления субсидий на оплату ЖКУ через "Госуслуги" изменится с 25 декабря