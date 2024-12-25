В России унифицировали получение субсидий на оплату ЖКУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Возможность подать заявление на субсидию на оплату жилья и коммунальных услуг через "Госуслуги" и региональные порталы появится во всех российских регионах с 25 декабря, передает РИА Новости.

Согласно изменениям, для заявлений на субсидии, поданных через "Госуслуги", устанавливается необходимость уведомить заявителя о неполном комплекте документов или недостоверной информации. В уведомлении будет указан перечень недостающих документов. Кроме того, вводится необходимость аргументированно обосновывать причины отказа в предоставлении субсидии.

Как отметила глава АНП "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая, предоставление субсидии на ЖКУ является региональным полномочием.

"Теперь все субъекты обязаны реализовать данную государственную услугу со всеми указанными требованиями в постановлении, можно сказать, по единому стандарту", – пояснила Вепрецкая.

По словам эксперта, унификация требований к услуге позволит ускорить ее в некоторых регионах.

Ранее россиянам назвали основные способы сэкономить на оплате ЖКУ. В этом поможет внимательное изучение квитанций, правильное использование ресурсов и знание своих прав.

При расхождениях необходимо обратиться в управляющую компанию (УК) с заявлением о проверке расчетов. Фотографии счетчиков повысят шансы на положительное решение. Помимо этого, можно установить многотарифные счетчики электроэнергии, которые существенно сокращают затраты на эту статью расходов.