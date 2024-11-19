Тарифы на электроэнергию в Москве проиндексируют по рекомендациям ФАС

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Тарифы на электроэнергию проиндексируют в столице с 1 июля 2025 года в соответствии с рекомендациями Федеральной антимонопольной службы РФ (ФАС). Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития.

По данным ведомства, ФАС установила предельный уровень тарифа в размере плюс 12,6% для одноставочного тарифа. При этом рост двух- и трехзонных тарифов будет неравномерным. Например, у двухзонного тарифа стоимость в период с 07:00 до 23:00 вырастет на 11,6%, а у трехзонного – на 10,6% в период с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00.

"Именно на это время обычно приходится наибольший расход электроэнергии, которая тратится на приготовление еды, стирку, уборку и другие хозяйственные дела", – объяснили в департаменте.

Также изменится понижающий коэффициент для жильцов, у которых установлены электроплиты и подключено электроотопление. Эта корректировка затронет еще и жителей сельских поселений. Коэффициент составит 0,91 и 0,86 соответственно. В департаменте объяснили, что такие изменения произошли в связи с выравниванием нагрузки между разными категориями потребителей.

Жителям Москвы предоставляются различные субсидии и льготы на оплату услуг ЖКХ. На данный момент субсидии получают около 451 тысячи семей, а льготы – 3,5 миллиона человек. В бюджете столицы на эти цели в 2024 году выделено 55 132,37 миллиона рублей.

ФАС подключилась к ситуации с изменением тарифов на коммунальные услуги и взяла ее под свой контроль еще в конце сентября. Такое решение было принято по причине того, что в разных городах структура платы граждан отличается.

Органы тарифного регулирования регионов устанавливают конечные тарифы в пределах установленных значений, что позволяет обеспечить работу этой отрасли экономики. Граждане могут обратиться в государственную жилищную инспекцию своего региона, если обнаружат нарушения при начислении платы в квитанциях.

