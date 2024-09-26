"Известия": депутаты ГД предложили компенсировать расходы на ЖКХ некоторым семьям

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В России могут начать компенсировать расходы на ЖКХ некоторым семьям. Соответствующее предложение в адрес главы кабмина Михаила Мишустина направил руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов и зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, сообщает газета "Известия".

Как отмечается в документе, общая сумма долгов населения за жилищно-коммунальные услуги в прошлом году выросла на 8,7% и достигла 833,5 миллиарда рублей. Это связано с высоким повышением коммунальных тарифов в условиях медленно растущих реальных доходов населения, что негативно влияет на малоимущих и многодетные семьи.

В связи с этим депутаты предлагают ввести практику компенсации расходов на ЖКХ, если они превышают 15% от дохода семьи.

"В послании Федеральному собранию от 29 февраля этого года президент отметил, что среди многодетных семей уровень бедности равняется 30% и сильно превышает средний уровень бедности по остальным социальным группам", – сказали авторы проекта, добавив, что необходимо увеличить меры господдержки семей.

Ранее россиянам рассказали, как сделать перерасчет оплаты услуг ЖКХ. Перерасчет возможен, если человек зарегистрирован в квартире и покидает ее более чем на пять дней. Услугой можно воспользоваться, если квартира не оборудована индивидуальным прибором учета – счетчиком и нет технической возможности его установить.

Заявление на перерасчет в связи с временным отсутствием можно подать исключительно в электронном виде на официальном сайте мэра и правительства Москвы в разделе "ЖКУ, обслуживание жилья".