Юрист Крохин: россияне могут попросить перерасчет оплаты ЖКУ при отъезде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Граждане РФ могут обратиться за перерасчетом оплаты ЖКУ в случае отъезда. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на юриста Константина Крохина.

"Собственник может подать заявление на перерасчет "коммуналки", если он отсутствовал более пяти дней, при условии, что в квартире или в доме невозможно технически установить приборы учета. Тогда можно написать заявление на перерасчет за электричество, холодную и горячую воду, водоотведение и газ", – объяснил он.

По его словам, должен также осуществляться перерасчет за вывоз ТКО. Однако на сегодняшний день механизм не утвержден. Региональным операторам позволили самим принимать решения в этом вопросе, отметил Крохин.

Ранее россиянам рассказали, что делать при получении неверного счета за ЖКУ. Если в начислении указана нетипичная сумма, можно обратиться за разъяснением в управляющую компанию. Если там откажутся объяснять причину, владелец жилья может пожаловаться в государственную жилищную инспекцию и потребовать провести проверку.

