Эксперт Костянов перечислил основные способы погашения крупного долга по ЖКУ

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При наличии долга за жилищно-коммунальные услуги можно попросить рассрочку у управляющей организации, рассказал Москве 24 заместитель исполнительного директора НП "ЖКХ Контроль" Андрей Костянов.

Специалист предупредил, что неоплата счетов грозит начислением пеней и отключением той или иной коммунальной услуги.



Андрей Костянов заместитель исполнительного директора НП "ЖКХ Контроль" Если долг существенный, надо начать с похода в управляющую организацию. Постараться договориться с ними, чтобы вам сделали рассрочку платежей и вы гасили не всю сумму сразу, а частями.

Однако Костянов подчеркнул, что предоставление рассрочки – это право, а не обязанность УК, поэтому она может и отказать.

"В некоторых регионах есть практика, когда человек приходит в управляющую организацию, говорит о накопленном долге и сложностях с его погашением, а УК предлагает ему устроиться к ним работать. Должник получает заработную плату, а какая-то ее часть удерживается в счет погашения суммы", – рассказал специалист.

Кроме того, можно обратиться в центр социальной защиты и узнать, есть ли возможность получить какие-либо льготы и субсидии на оплату ЖКУ, заключил эксперт.

Ранее россиянам рассказали, что делать при получении неверного счета за ЖКУ. Если в начислении указана нетипичная сумма, можно обратиться за разъяснением в управляющую компанию. Если там откажутся объяснять причину, владелец жилья может пожаловаться в государственную жилищную инспекцию и потребовать провести проверку.