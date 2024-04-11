Юрист Георгиева объяснила, можно ли сажать растения под окнами многоэтажки

11 апреля, 13:55Общество
Фото: depositphotos/whitestorm4
Посадки под окнами многоквартирного дома необходимо согласовывать с собственниками жилья или муниципалитетом. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.
По ее словам, прежде чем что-то сажать возле многоэтажного дома, необходимо выяснить статус земельного участка.
"Если земля муниципальная, лучше обратиться в муниципалитет с просьбой дать согласие на посадку растений", – советует юрист.
Если человек посадит что-то без разрешения, от него могут потребовать вернуть все в исходное состояние, то есть убрать насаждения.
Ранее заместитель исполнительного директора НП "ЖКХ Контроль" Андрей Костянов предупредил о наказании, которое грозит жильцам за хранение вещей на лестничной площадке. Он пояснил, что в случае пожара или других экстренных ситуаций вещи могут помешать эвакуации. Именно поэтому нельзя загромождать общие коридоры, лестничные площадки и лестницы. Те, кто их захламляет, рискуют получить штраф до 15 тысяч рублей.