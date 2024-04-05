Юрист Билялова предупредила москвичей о штрафе до 3 тысяч за мойку авто во дворе

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За мойку автомобиля в неположенном месте в столице можно получить штраф. Об этом Москве 24 рассказала юрист Анастасия Билялова.

"В столице запрещается мойка, чистка транспортных средств, за исключением специально отведенных мест. То есть ни у себя во дворе, ни на участке, если частный дом расположен на территории города, мыть автомобиль нельзя. Если дача находится в другом регионе РФ, нужно изучить местное законодательство", – пояснила эксперт.





Анастасия Билялова юрист За мойку транспортных средств вне специально отведенных мест (автомоек) может быть вынесено предупреждение или штраф от одной до трех тысяч рублей.

Вместе с тем горожане могут протирать влажной тряпкой или салфеткой фары, номерные знаки или стекла, если при этом не происходит полноценной мойки автомобиля с ведрами, заключила юрист.

Ранее почетный адвокат России Никита Филиппов рассказал, в каком случае можно получить штраф за грязную машину. По его словам, гражданам, например, грозит административная ответственность за испачканные фары. В этом случае нарушителя могут оштрафовать на 500 рублей. Кроме того, россияне рискуют получить наказание за нечитаемые из-за грязи госномера. Если это произошло случайно, то размер штрафной санкции также составит 500 рублей.

