Россиянам рассказали, в каком случае можно получить штраф за грязное авто

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Россиян могут оштрафовать за грязные фары и номера автомобиля. Об этом Москве 24 рассказал почетный адвокат России Никита Филиппов.

"Управление транспортным средством с загрязненными фарами является основанием для привлечения к административной ответственности. Нарушителю может быть вынесено предупреждение или выписан штраф в размере 500 рублей", – отметил эксперт.

Кроме того, наказать могут и за нечитаемые госномера. Причем размер санкций зависит от того, были ли они загрязнены случайно в процессе езды или намеренно.





Никита Филиппов почетный адвокат России За передвижение на автомобиле с грязными номерами может быть наложен административный штраф в размере 500 рублей или вынесено предупреждение. Но это в том случае, если деяние неумышленное.

"Если номера были загрязнены специально для того, чтобы их скрыть, нарушителю грозит штраф в размере 5 тысяч рублей либо лишение права управления транспортным средством на срок от одного до трех месяцев", – добавил Филиппов.

Умышленность определяется исходя из погодных условий, характера, степени и локализации загрязнений. "В частности, могут привлечь к ответственности, если загрязнение какого-то фрагмента государственного регистрационного знака не связано с погодными условиями или не обусловлено процессами движения, допускающими самозагрязнение", – уточнил эксперт.

Ранее автоэксперт Михаил Колодочкин рассказали, с какой периодичностью в зимнем сезоне необходимо мыть машину. Он рекомендовал делать это не реже раза в неделю, чтобы уменьшить негативное воздействие на автомобиль со стороны противогололедных средств. Однако процедуру можно отложить, если на улице сильный мороз, уточнил специалист.

