Россиян предупредили о штрафе за хранение вещей на лестничной площадке

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

За хранение вещей на лестничной площадке жильцам может грозить штраф. Об этом Москве 24 рассказал заместитель исполнительного директора НП "ЖКХ Контроль" Андрей Костянов.

Эксперт подчеркнул, что на лестничных площадках запрещено складировать личные вещи. "Существуют требования пожарной безопасности, которые говорят о том, что лестничные площадки, лестницы, общие коридоры не должны загромождаться, захламляться", – отметил специалист.





Андрей Костянов заместитель исполнительного директора НП "ЖКХ Контроль" Вещи могут помешать эвакуироваться в экстренной ситуации, например при пожаре или прорыве трубы с кипятком. Они будут являться преградой, и вы и ваши соседи не сможете вовремя покинуть помещение.

"Складирование вещей на лестничной площадке рассматривается как нарушение требований пожарной безопасности. За это предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей", – предупредил эксперт.

Еще более строгие штрафные санкции накладываются, если нарушение требований пожарной безопасности привело к пожару, повреждению чужого имущества и причинению вреда здоровью. В таком случае придется уже заплатить от 40 до 50 тысяч рублей.

Ранее россиян предупредили о наказании, которое грозит за курение в подъезде. Подобные действия относятся к административным правонарушениям, напомнила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. По ее словам, за это граждан могут оштрафовать на сумму в размере 500–1 500 рублей.

