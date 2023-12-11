Москвичам рассказали, куда жаловаться на шумных соседей

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Жители столицы могут жаловаться на шумных соседей в органы внутренних дел: за нарушение закона их ждет штраф до двух тысяч рублей. О этом Москве 24 рассказала зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

Эксперт напомнила, что в столице действует закон "О тишине": согласно ему шуметь запрещено с 23:00 до 07:00. К примеру, по ночам нельзя громко слушать музыку, сверлить стены, играть на музыкальных инструментах, включать телевизор на полную громкость.

"Проводить ремонт можно в дневные часы с 09:00 до 19:00 с перерывом на тихий час с 13:00 до 15:00. В воскресенье и нерабочие праздничные делать ремонт также запрещено. Исключение есть только для новостроек, когда указанные работы осуществляются в течение полутора лет со дня ввода многоквартирного дома в эксплуатацию", – отметила парламентарий.



Светлана Разворотнева зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству По всем подобным нарушениям жители должны обращаться в органы внутренних дел – полицию. Нарушителям могут вынести предупреждение или выписать штраф от одной до двух тысяч рублей.

Ранее в Роскачестве рассказали, как действовать, если соседи заливают квартиру. В первую очередь необходимо обесточить электроприборы и обезопасить ценные предметы. Далее следует сообщить о случившемся соседям или обратиться в аварийную диспетчерскую, если хозяев нет дома. Если квартире причинен материальный ущерб, нужно сфотографировать все повреждения и зафиксировать ущерб в акте о затоплении, составленном в присутствии представителя ТСЖ, управляющей компании или диспетчерской службы.