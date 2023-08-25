В Роскачестве рассказали о порядке действий, если соседи заливают квартиру

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Если квартиру заливает, вопросы недопущения усугубления ущерба, а также будущей компенсации будут в значительной степени зависеть от пострадавшей стороны, даже несмотря на то, что виноваты соседи. Об этом RT рассказали в Роскачестве.

Первое, что следует сделать, когда с потолка потекла вода, – обесточить электроприборы. Однако если воды уже много, то лучше вовсе отключить в квартире электричество. Также следует обезопасить ценные предметы и ограничить доступ детей и животных к месту протечки.

Затем необходимо обратиться к соседям – они могут не знать о протечке, если ее причиной, например, стала скрытая поломка. Если хозяев дома нет, то обращаться нужно в аварийную диспетчерскую: специалисты смогут перекрыть воду в квартире, предотвратив усугубление ситуации.

Если после высыхания воды стало ясно, что квартире причинен материальный ущерб, то следует сфотографировать все повреждения, а также зафиксировать ущерб с помощью акта о затоплении, составленного в присутствии ТСЖ, управляющей компании или диспетчерской службы.

Возместить ущерб должен будет виновник происшествия, причем это не всегда может быть жилец квартиры сверху. Дело в том, что жилье может быть съемным, тогда ответственность несет его хозяин, а не арендатор. Кроме того, бывают случаи, когда протечка обусловлена действиями УК.

В крайнем случае пострадавшей стороне может потребоваться обратиться в суд, например, когда страховая не признает случившееся страховым случаем, а соседи или УК не признают вину в затоплении. Однако перед этим нужно будет обратиться к независимому оценщику с соответствующей лицензией.

Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал о случаях, когда можно получить штраф в собственной квартире. Самое очевидное – нарушение режима тишины, который обычно длится с 22:00 до 7:00. Также наказать могут за несогласованную перепланировку, курение на балконе, оставление мусора в подъезде и организацию в помещении магазина или хостела.

