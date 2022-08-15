Россиян предупредили о штрафе до 50 тыс рублей за хранение велосипеда в подъезде

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
За хранение велосипеда в подъезде жилого дома можно получить штраф в размере до 50 тысяч рублей, предупредила исполнительный директор Саратовского регионального отделения Ассоциации юристов России Наталья Грешнова. Об этом сообщает РИА Недвижимость.
По ее словам, это могут признать нарушением норм пожарной безопасности, поскольку нельзя хранить в подъезде крупногабаритные вещи, если они закрывают проходы и размещаются на путях эвакуации, например, у люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями.
Если велосипед или другие крупногабаритные вещи размещаются в подъезде с нарушением противопожарных норм, пояснила юрист, то для граждан предусмотрен штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей, а если случился пожар и мешавший эвакуации велосипед стал причиной повреждения чужого имущества или из-за него пострадали люди, то штраф составит 40–50 тысяч рублей.
По словам Грешновой, обратиться в органы пожарного надзора может любой, кто заметит нарушения. Жалобу, отметила юрист, можно оставить через электронную приемную. Кроме того, к ней в качестве доказательства необходимо приложить фото- и видеоматериалы.
Ранее адвокат Елена Кудерко рассказала, за что россиян могут оштрафовать во дворе многоквартирного дома. В частности, за курение и употребление алкоголя грозит штраф в размере от 500 до 1000 рублей и в три раза выше, если действия совершались на детской площадке. Также запрещено мыть и чинить машины. За это грозит штраф от 3 до 4,5 тысячи рублей. Если припаркованное авто мешает вывозу мусора, то за это можно получить штраф в размере 1–3 тысячи рублей.
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