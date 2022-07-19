Юрист объяснил, зачем проверять биографию прежних владельцев при покупке квартиры

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При покупке объекта недвижимости следует проверить как приобретаемую квартиру, так и ее продавцов, рассказал заместитель председателя Московской коллегии адвокатов "Альфа", преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Кирилл Данилов.
Он предупредил, что если в отношении продавца будет возбуждено дело о банкротстве, то финансовый управляющий сможет оспорить сделку, а человек, который приобрел квартиру, может ее лишиться.
По словам юриста, в выписке из Росреестра содержится далеко не вся необходимая информация о прежних владельцах квартиры, поэтому необходимо проверить и другие открытые источники.
"Если вы приобретаете квартиру по договору долевого участия (ДДУ), то первое, куда вы должны посмотреть– это Единая информационная система жилищного строительства", – приводит слова специалиста агентство "Прайм".
Информацию о застройщике, продолжил юрист, можно проверить на сайте наш.дом.рф. Там должна быть размещена проектная декларация, а также градостроительный план участка, извещение о начале строительства и подтверждение наличия прав застройщика на земельный участок. Особое внимание, подчеркнул Данилов, следует обратить на количество судебных споров с физлицами.
"Если вы увидите, что ваш застройщик регулярно участвует в судебных спорах с физлицами, то это плохой знак. Судя по всему, застройщик не исполняет принятые на себя обязательства перед гражданами", – отметил юрист.
Что касается продавцов вторичного жилья, подчеркнул эксперт, то их следует проверить на судимость, наличие долгов и вменяемость. Большинство информации, продолжил он, можно найти на сайтах районных судов, Мосгорсуда и Верховного суда.
Ранее юрист Мария Спиридонова рассказала, как сократить размер НДФЛ при последующей продаже квартиры с ремонтом, которая изначально приобреталась без отделки. Для этого необходимо подать в налоговую декларацию с указанием расходов на отделочные работы и чеки.
Юрист рассказала, что может грозить владельцам незаконных апартаментов
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