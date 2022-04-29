Юрист предупредила о штрафах за курение дома

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Курение в общественных местах запрещено с целью защиты граждан от воздействия табачного дыма, под запрет попадают и места общего пользования многоквартирных домов, рассказала адвокат Елена Кудерко.
Она пояснила, что оштрафовать на сумму от 500 до 1 500 рублей могут за курение в общих помещениях коммунальных квартир, на лестницах и чердаках.
"Балконы (лоджии) квартир, сами квартиры, жилые комнаты общежитий и номеров гостиниц к местам общего пользования не относятся, однако на них распространяется общий запрет использования открытого огня по правилам противопожарного режима", – приводит слова юриста агентство "Прайм".
Она добавила, что теоретически курение в собственной квартире и на балконе возможно, однако если дым попадет через вентиляцию или открытое окно в чужую квартиру, то с курильщика могут взыскать компенсацию за моральный вред. Решение о сумме наказания принимает суд.
Ранее юрист Павел Корытов напомнил, что с 2022 года в России ужесточили запреты для любителей табака. В частности, по статье о нарушении правил противопожарной безопасности штраф грозит за курение на объектах недвижимости и предприятиях. Если по вине курящего возникнет пожар, то степень ответственности будет строже.
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