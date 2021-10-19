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Общество

05:23

Юристы рассказали, за что могут оштрафовать владельцев квартир

общество недвижимость

Фото: depositphotos/photographee.eu

Собственникам квартир могут грозить серьезные штрафы за ряд нарушений, рассказали юристы, опрошенные РИА Недвижимость.

Так, например, за самовольное подключение к электрическим и тепловым сетям сумма штрафа составит до 15 тысяч рублей, за повторное нарушение – до 30 тысяч рублей, напомнила член Ассоциации юристов России Ольга Митеева.

За самовольную перепланировку штраф составит 2–2,5 тысячи, добавил управляющий партнер адвокатского бюро "Пропозитум" Дмитрий Галанцев. Он подчеркнул, что в данном случае страшен не сам штраф, а получение предписания, обязывающего собственника устранить в установленный срок допущенные нарушения.

Кроме того, штраф в размере 1–2 тысяч рублей грозит за отказ в допуске в квартиру представителя специализированной организации по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового или внутриквартирного газового оборудования, добавил эксперт.

Галанцев подчеркнул, что если именно недопуск в квартиру таких сотрудников привел к аварии или возникновению угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей, то собственнику предстоит заплатить штраф в размере 10–20 тысяч рублей.

Если же не оплатить штраф в определенный законом срок в 60 дней, отметил специалист, то задолженность передадут приставам для принудительного взыскания.

"Если в этот период его добровольно не погасить, штраф передадут приставам для принудительного взыскания и дополнительно назначат <...> наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, <...> либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов", – предупредил юрист.

Ранее юристы предупредили об уголовном наказании за фиктивную регистрацию в квартире. Так, согласно статье 322.2 УК РФ, за фиктивную регистрацию по месту пребывания или месту жительства иностранцев или людей без гражданства предусмотрен штраф в размере 100–500 тысяч рублей.

В зависимости от особенностей каждого конкретного дела суд может приговорить собственника и к лишению свободы сроком до трех лет, однако в случае если тот способствует раскрытию преступления, то от уголовной ответственности его обычно освобождают.

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