Юристы рассказали, за что могут оштрафовать владельцев квартир

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Собственникам квартир могут грозить серьезные штрафы за ряд нарушений, рассказали юристы, опрошенные РИА Недвижимость.
Так, например, за самовольное подключение к электрическим и тепловым сетям сумма штрафа составит до 15 тысяч рублей, за повторное нарушение – до 30 тысяч рублей, напомнила член Ассоциации юристов России Ольга Митеева.
За самовольную перепланировку штраф составит 2–2,5 тысячи, добавил управляющий партнер адвокатского бюро "Пропозитум" Дмитрий Галанцев. Он подчеркнул, что в данном случае страшен не сам штраф, а получение предписания, обязывающего собственника устранить в установленный срок допущенные нарушения.
Кроме того, штраф в размере 1–2 тысяч рублей грозит за отказ в допуске в квартиру представителя специализированной организации по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового или внутриквартирного газового оборудования, добавил эксперт.
Галанцев подчеркнул, что если именно недопуск в квартиру таких сотрудников привел к аварии или возникновению угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей, то собственнику предстоит заплатить штраф в размере 10–20 тысяч рублей.
Если же не оплатить штраф в определенный законом срок в 60 дней, отметил специалист, то задолженность передадут приставам для принудительного взыскания.
"Если в этот период его добровольно не погасить, штраф передадут приставам для принудительного взыскания и дополнительно назначат <...> наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, <...> либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов", – предупредил юрист.
Ранее юристы предупредили об уголовном наказании за фиктивную регистрацию в квартире. Так, согласно статье 322.2 УК РФ, за фиктивную регистрацию по месту пребывания или месту жительства иностранцев или людей без гражданства предусмотрен штраф в размере 100–500 тысяч рублей.
В зависимости от особенностей каждого конкретного дела суд может приговорить собственника и к лишению свободы сроком до трех лет, однако в случае если тот способствует раскрытию преступления, то от уголовной ответственности его обычно освобождают.
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