Россиян предупредили о штрафах за курение на балконе

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За курение на балконе можно получить штраф от 2 000 до 3 000 рублей в случае нарушения правил пожарной безопасности. Об этом агентству "Прайм" рассказал юрист Европейской юридической службы Евгений Иванов.

Согласно закону N15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма", запрещается курение в помещениях общего пользования многоквартирных домов, например в лифтах и в помещениях, составляющих общее имущество собственников комнат в коммунальных домах. За нарушение данного требования могут оштрафовать на 1 000 рублей.

Личные балконы граждан в этот перечень не входят. Однако по правилам противопожарного режима нельзя использовать на балконах и в лоджиях открытый огонь: свечи, а также непотушенные сигареты.

При возникновении пожара, уничтожении или повреждении имущества данное требование может стать основанием для наказания курильщика.

Привлечь к ответственности могут и граждан, привыкших выбрасывать окурки из окна, – в случае если это причинит вред здоровью другого человека, например в результате пожара, вызванного искрой, попавшей в открытое окно другой квартиры.

Ранее европейский офис Всемирной организации здравоохранения по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними привел Россию как пример для подражания в комплексном подходе по борьбе с курением и алкоголем. Его руководитель выразил надежду, что российскому примеру последуют страны Евразийского экономического союза.

