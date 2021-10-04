Россиян предупредили о штрафах за курение на балконе

Фото: depositphotos/NeydtStock
За курение на балконе можно получить штраф от 2 000 до 3 000 рублей в случае нарушения правил пожарной безопасности. Об этом агентству "Прайм" рассказал юрист Европейской юридической службы Евгений Иванов.
Согласно закону N15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма", запрещается курение в помещениях общего пользования многоквартирных домов, например в лифтах и в помещениях, составляющих общее имущество собственников комнат в коммунальных домах. За нарушение данного требования могут оштрафовать на 1 000 рублей.
Личные балконы граждан в этот перечень не входят. Однако по правилам противопожарного режима нельзя использовать на балконах и в лоджиях открытый огонь: свечи, а также непотушенные сигареты.
При возникновении пожара, уничтожении или повреждении имущества данное требование может стать основанием для наказания курильщика.
Привлечь к ответственности могут и граждан, привыкших выбрасывать окурки из окна, – в случае если это причинит вред здоровью другого человека, например в результате пожара, вызванного искрой, попавшей в открытое окно другой квартиры.
Ранее европейский офис Всемирной организации здравоохранения по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними привел Россию как пример для подражания в комплексном подходе по борьбе с курением и алкоголем. Его руководитель выразил надежду, что российскому примеру последуют страны Евразийского экономического союза.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: