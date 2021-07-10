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Общество

04:47

В России предложили наказывать хозяев квартир за шумных арендаторов

общество

Фото: depositphotos/Elnur_

За нарушение прав соседей арендаторами и гостями ответственность понесут собственники жилья. Соответствующие поправки в Жилищный кодекс разработали депутаты Госдумы.

По словам адвоката Гузель Жубаровой, такие меры сделают отбор потенциальных нанимателей жилья строже, а также могут привести к росту цен на аренду.

"В целом цель законопроекта ясна – дать соседям, управляющим компаниям или ТСЖ дополнительные рычаги воздействия на собственников помещений в случае, если они сдают эти помещения в аренду. Сделать так, чтобы собственники отвечали за своих нанимателей и арендаторов, если те ведут себя некорректно по отношению к соседям, вредят общему имуществу дома", – приводит ее слова РИА Недвижимость.

Сейчас у собственников жилья, предоставляющим в аренду помещения третьим лицам, нет никаких обязательств по пресечению нарушений прав соседей.

Ранее заместитель директора департамента аренды квартир "ИНКОМ – Недвижимость" Оксана Полякова рассказала, как ускорить процесс сдачи жилья в аренду. По ее словам, это позволит сделать верная оценка объекта и готовность владельца недвижимости предоставить скидку в размере 5–10% от первоначальной суммы.

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