Риелтор рассказала, как ускорить сдачу квартиры в аренду

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Верная оценка объекта позволит ускорить процесс сдачи жилья в аренду, рассказала заместитель директора департамента аренды квартир "ИНКОМ – Недвижимость" Оксана Полякова.

"Например, усредненная арендная ставка однокомнатной квартиры в Москве сегодня составляет 36,9 тысяч рублей в месяц, но ориентироваться на общий показатель при оценке конкретного объекта опрометчиво. Можно посмотреть объявления на профильных сайтах и сориентироваться в порядке цен", – приводит слова эксперта агентство "Прайм".

Полякова также отметила, что ускорить сдачу жилья в аренду позволит и готовность владельца недвижимости предоставить скидку в размере 5–10% от первоначальной суммы. Помимо этого, подчеркнула риелтор, нужно оценить необходимость ремонта. Например, старую квартиру на окраине города следует сдать дешевле, но без ремонта, серьезные же вложения в улучшение условий оправданы, если жилье находится в престижном районе.

Ранее эксперты выяснили, что за стоимость "однушки" на окраине Москвы можно купить дом с бассейном в Болгарии или многокомнатную квартиру на итальянском побережье. По данным компании "Метриум", к концу мая цена на квартиру площадью около 40 квадратных метров в столице составила уже более 10 миллионов рублей.