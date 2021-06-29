Эксперты рассказали, какое жилье можно купить за рубежом по цене московской "однушки"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
За стоимость "однушки" на окраине Москвы можно купить дом с бассейном в Болгарии или многокомнатную квартиру на итальянском побережье, сообщает Газета.ру.
По данным компании "Метриум", к концу мая цена на квартиру площадью около 40 квадратных метров в столице составила уже более 10 миллионов рублей.
"В Бургасе (Болгария) в трех километрах от моря можно приобрести за 9,8 миллиона рублей полноценный дом с мебелью площадью 212 квадратных метров с четырьмя спальнями в коттеджном поселке с бассейном, садом, парковочным местом и круглосуточной охраной", – сообщила управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая.
От 107 тысяч до 210 тысяч рублей за квадратный метр стоит жилье на итальянском побережье. А во Франции за эти деньги можно подобрать недвижимость, например, в коммуне Ле-Люк в регионе Прованс – Альпы – Лазурный Берег, заявляют эксперты.
"Реконструированный деревенский дом с двумя спальнями, рабочим кабинетом, гостиной и прачечной можно сторговать как раз примерно за 10 миллионов рублей. В часе езды на автомобиле – Тулон и Лазурный Берег", – отмечают риелторы.
По данным компании Savills, за 113 тысяч евро (10,1 миллиона рублей) на Кипре в городе Ларнака можно приобрести квартиру в центре города и при этом находиться примерно в километре от пляжа. А на Бали по этой стоимости можно приобрести апартаменты в строящемся объекте (ввод в эксплуатацию – начало 2023 года) престижного района Чангу. Внутри будет полная отделка, меблировка и система "умный дом".
"До берега океана с тремя лучшими местными пляжами и развитой туристической инфраструктурой – три минуты пешком", – комментируют в Savills жилье на острове.
В Новой Зеландии эксперты нашли квартиры площадью 51 квадратный метр со спальней и ванной комнатой, с мебелью и бытовой техникой за 189 тысяч новозеландских долларов (9,6 миллиона рублей). Находится жилье в Окленде, крупнейшем городе страны, в новостройках рядом с центром.
Ранее были названы основные причины, по которым россияне теряют жилье. Учредитель Центра независимой экспертизы собственности Кирилл Кулаков рассказал, что чаще всего россияне также лишаются жилья из-за его использования не по назначению, долгов и недействительных сделок.
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