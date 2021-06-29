Счетная палата предупредила о риске роста числа обманутых дольщиков

08:15
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Счетная палата России предупредила о рисках остановки осуществляемых в рамках национальных проектов строек и увеличения количества обманутых дольщиков, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Как говорится в отчете СП по итогам анализа реформы системы ценообразования и сметного нормирования в строительстве в 2019–2021 годы, такой вариант развития событий возможен в связи с повышением себестоимости строительства.
Отмечается, что действующая методология ценообразования в строительстве не учитывает возможные резкие скачки цен на строительные ресурсы. При этом, согласно данным Главгосэкспертизы РФ, с марта прошлого года по январь текущего года рост цен на металлоизделия в строительной отрасли составлял порядка 70–75% по стране.
Ранее Владимир Путин поручил прокурорам последовательно заниматься защитой и восстановлением прав дольщиков. Глава государства напомнил, что последние законодательные изменения заключают в себе все больше гарантий и снижают риски для граждан на жилищном рынке. При этом президент подчеркнул, что рассчитывает на жесткую позицию прокуратуры по прошлым делам обманутых дольщиков.
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