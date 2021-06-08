Квартиры в домах от недобросовестных застройщиков смогут передавать очередникам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Фонд защиты прав дольщиков получил возможность передавать часть квартир в домах от недобросовестных застройщиков очередникам на получение жилья. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Постановление предусматривает расширение полномочий фонда, предоставляя ему возможность решать проблемы не только обманутых дольщиков, но и тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий и имеет право на получение жилья.
"В их числе люди, живущие в аварийных домах, граждане с низким уровнем дохода, дети-сироты, многодетные семьи, инвалиды", – говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что гражданам, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, может быть передана часть квартир в достроенных домах, которые недобросовестный застройщик не успел реализовать.
Фонд сможет реализовывать программу обеспечения жильем очередников совместно с властями регионов, отметили в кабмине.
Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев ранее рассказал, что в столице до конца 2021 года планируется завершить строительство более 50 проблемных объектов. Это позволит восстановить права 6,6 тысячи обманутых дольщиков. По его словам, с начала года в городе уже введено в эксплуатацию семь корпусов проблемных объектов.
Ранее Владимир Путин поручил прокурорам последовательно заниматься защитой и восстановлением прав дольщиков. Глава государства напомнил, что последние законодательные изменения заключают в себе все больше гарантий и снижают риски для граждан на жилищном рынке. При этом президент подчеркнул, что рассчитывает на жесткую позицию прокуратуры по прошлым делам обманутых дольщиков.
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