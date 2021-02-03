Почти 60 домов для восстановления прав обманутых дольщиков планируют достроить в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице до конца этого года планируют достроить почти 60 домов для восстановления прав обманутых дольщиков. Об этом заявил заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В 2021 году, согласно дорожной карте, мы планируем достроить 58 корпусов. За два года планируем решить проблемы всех оставшихся обманутых дольщиков", – отметил Бочкарев. По словам главы Стройкомплекса, в прошлом году ведомству удалось выйти на рекорд по объемам. В результате было введено 34 дома, предназначенные для передачи квартир.

В августе говорилось, что права почти 900 дольщиков восстановлены с начала года.

Ранее стало известно, что в Москве ведется строительство 175 домов по программе реновации. 101 новостройка сейчас в проектировании.