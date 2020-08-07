Права почти 900 дольщиков восстановлены с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С начала года в Москве удалось восстановить права порядка 900 обманутых дольщиков. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев в преддверии Дня строителя также добавил, что за этот же период удалось достроить и несколько проблемных жилых объектов.

"С начала 2020 года в Москве восстановлены права 888 обманутых дольщиков. За этот же период были введены в эксплуатацию 6 проблемных домов, в том числе 5 корпусов в ЖК "Спортивный квартал" и долгострой в Новых Черемушках на проспекте 60-летия Октября", – отметил Бочкарев.

При этом он добавил, что до конца 2020 года предстоит еще немало работы по достройке проблемных объектов. По каждому из них уже определен механизм завершения строительства.

"До конца года планируется восстановить права порядка трех тысяч обманутых дольщиков", – заключил Бочкарев.

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