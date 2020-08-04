ЖК с подземным паркингом построят в Богородском районе

14:35
Фото: stroi.mos.ru
На улице 3-й Гражданской запланировано строительство жилого комплекса с подземным паркингом. Его будут возводить по проекту архитектурного бюро WALL, приводит Агентство "Москва" заявление представителей Москомархитектуры.
Рядом с будущим ЖК находятся станции Сокольнической линии "Преображенская площадь" и "Бульвар Рокоссовского".
"Планировочные решения базируются на сочетании сложных кубических объемов. В качестве основных материалов для облицовки фасадов решено использовать штукатурку и клинкерный кирпич", – говорится в заявлении главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.
Так, заехать на парковку жильцы смогут с улицы Игральной. При этом во дворе появится зеленый "оазис" с зонами отдыха и детскими площадками.
Ранее говорилось, что жилой дом по программе реновации в Тимирязевском районе сдали в эксплуатацию. Внешняя часть дома оформлена в цветовой гамме, совпадающей с общим планом района.
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