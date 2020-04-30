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Общество

15:13

На защиту прав обманутых дольщиков выделят 30 млрд рублей

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Правительство РФ выделит 12 миллиардов рублей на поддержку застройщиков ДОМ.РФ, еще 30 миллиардов рублей пойдет на защиту прав обманутых дольщиков, сообщает ТАСС.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что сейчас важно, чтобы застройщики достроили дома и люди получили ключи от своих квартир в срок.

Деньги передадут ДОМ.РФ, а тот компенсирует недополученные доходы кредитным организациям, которые снизили ставки по займам строительным компаниям до уровня ключевой ставки ЦБ.

Предполагается, что выделенные средства позволят достроить уже существующие проблемные объекты и восстановить права по меньшей мере 10 тысяч граждан.

Мишустин также сообщил о выделении 577 млн рублей медицинским организациями на помощь пожилым гражданам.

Ранее Мишустин заявил, что россиянам за рубежом выделят дополнительные средства на оплату жилья и питания. Средства получат те, "кто сам сейчас не может справиться с этими расходами".

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