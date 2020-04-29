Большинство россиян поддержали меры властей по борьбе с COVID-19

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Россияне выразили поддержку мерам, которые были введены властями в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос, проведенный исследовательским центром "Ромир".

Так, большинство жителей России посчитали введенные ограничения оправданными и адекватными.

"Наибольшую поддержку (88 процентов) получили меры в отношении граждан, представляющих угрозу в связи с распространением вируса (инфицированные или контактирующие с инфицированными), почти две трети (65 процентов) опрошенных граждан готовы поддержать власти в случае введения жесткого карантина", – отмечается в исследовании.

При этом 37 процентов опрошенных заявили, что считают некоторые ограничительные меры чрезмерными. Среди них граждане выделили режим самоизоляции, штрафы, ограничения на передвижение, а также закрытие предприятий и пропускную систему.

В опросе отмечается, что россияне хорошо знакомы с помощью от государства в связи с пандемией. Так, о конкретных мерах поддержки граждан и бизнеса знают 80 процентов опрошенных. При этом наиболее известными стали такие государственные меры, как отсрочка уплаты различных платежей и налогов, кредитные каникулы для граждан, поддержка малоимущих и многодетных семей.

Кроме того, более половины россиян довольны тем количеством информации о коронавирусе, которое присутствует в СМИ в данный момент.

"Значительное число опрошенных (63 процента) считает, что информация дает объективную картину происходящего и помогает преодолеть сложившуюся ситуацию", – уточняется в опросе.

Известно, что исследование было проведено с 13 по 19 апреля нынешнего года в виде телефонного опроса в 90 населенных пунктах в 45 субъектах России. Всего в нем приняли участие 2 тысячи россиян.

Ранее стало известно, что 60 процентов россиян поддерживают введение жестких ограничительных мер по борьбе с распространением COVID-19. Такие данные были представлены по результатам опроса ВЦИОМ.