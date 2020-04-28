Жесткие меры по борьбе с COVID-19 поддерживают 60% россиян

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Большинство россиян поддерживают введение жестких ограничительных мер по борьбе с распространением коронавируса, сообщает RT со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.

Исследование показало, что за жесткие меры выступают 60% опрошенных граждан, за мягкие меры высказались 25%.

Также выяснилось, что 48% респондентов одинаково опасаются потери работы, дохода и заболевания кого-то из членов семьи. 33% граждан более значимым считают страх болезни, 16% больше боятся потерять работу.

Половина россиян надеется, что ограничительные меры из-за COVID-19 снимут в течение мая, каждый четвертый считает, что это случится в июне.

Ранее замдиректора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции может улучшиться после майских праздников.

При этом он отметил, что сам вирус будет циркулировать в окружающей среде еще достаточно продолжительное время. Он не исключил, что могут возникать и вспышки.

Врач-психиатр Игорь Каграманян заявил, что реальные сроки выхода на плато по заболеваемости коронавирусом зависят только от личной ответственности каждого человека.

Он отметил, что большинство экспертов сходятся во мнении, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется к середине мая. Каграманян пояснил, что после так называемого пика страна сможет поэтапно выйти из данной ситуации.

До этого о выходе на плато к середине мая говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в первый месяц лета станет полегче. При этом он заметил, что гражданам предстоит много работать, чтобы минимизировать последствия пандемии для своей жизни.

За последние сутки в России подтвердили 6 411 случаев заражения коронавирусной инфекцией. COVID-19 зарегистрировали в 83 регионах страны. Всего в России зарегистрировано 93 558 случаев коронавирусной инфекции. Это на 7,4% больше, чем днем ранее.

