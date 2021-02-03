В Москве ведется строительство 175 домов по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Строительство 175 домов ведется в Москве по программе реновации. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"С начала действия программы мы уже построили 97 домов. В стадии строительства находится 175, а 101 дом – в проектировании. В этом году мы начинаем массово выходить на дополнительные строительные площадки", – сказал он.

Ранее Сергей Собянин включил в программу реновации 17 новых стартовых площадок. Они находятся в семи административных округах и 14 районах столицы. Общая мощность площадок составляет 319,6 тысячи квадратных метров жилья.