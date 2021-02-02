Дом по программе реновации построят в Южном Медведкове

11:26
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В столичном районе Южное Медведково построят дом по программе реновации. Проектная документация уже согласована, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.
Новостройка будет расположена по адресу проезд Дежнева, владение 32. Дом будет рассчитан на 101 квартиру.
"На северо-востоке столицы построят дом по программе реновации с подземной автостоянкой и помещениями общественного назначения в уровне первого этажа", – добавили представители ведомства.
Председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов отметил, что в доме будет 36 однокомнатных, 59 двухкомнатных и шесть трехкомнатных квартир.
"Наружная отделка предполагает облицовку цоколя керамогранитом на клеевом составе, а наружные стены – керамогранитом в составе сертифицированной фасадной системы с вентилируемым зазором", – уточнили в комитете столицы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.
Ожидается, что прилегающую к дому территорию благоустроят. Там сделают плоскостные парковки, проезды и пешеходные зоны, площадки для отдыха. Также будет установлено наружное освещение и высажены растения.
Ранее строительство дома по программе реновации началось в Даниловском районе. Общая площадь дома составит свыше 30 тысяч квадратных метров.
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