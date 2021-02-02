Строительство дома по программе реновации началось в Даниловском районе

09:11
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Даниловском районе столицы началось строительство дома на 311 квартир по программе реновации. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгосстройнадзора.
Как уточнил руководитель ведомства Олег Антосенко, дом появится по адресу улица Дубининская, владение 59–69.
В пресс-службе отметили, что общая площадь дома составит свыше 30 тысяч квадратных метров. Отделку квартир выполнят в соответствии со стандартами программы реновации.
"На первых этажах разместятся входные группы с просторным холлом, колясочной, помещениями для консьержа, а также нежилые помещения общественного назначения", – говорится в сообщении.
Территорию около дома озеленят и благоустроят. Там появятся площадки для детей и занятий спортом, зона для отдыха.
Ранее сообщалось, что в Восточном округе столицы построят дом с выступающими ступенчатыми фасадами. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что данный дом станет одним из эталонных, которые строят по программе реновации. Стартовая площадка находится по адресу улица Новогиреевская, владения 24а/1 и 24а/2.
"Мосгорсправка": переезд по реновации
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