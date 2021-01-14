Переезд по программе реновации начнут в январе-июне 83 семьи в Богородском

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В 2021 году 83 семьи из района Богородское начнут переезд по программе реновации, сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.

"В первом полугодии наступившего года уже могут начать переезд жители пятиэтажного панельного дома 7 по улице Кузнецовской. Для этого подготовлена новостройка по адресу улица Миллионная, дом 3, корпус 1", – отметил руководитель департамента Сергей Левкин.

По его словам, для данного района уже разработаны и утверждены три проекта планировки территорий. Также появятся школы, детские сады, объекты здравоохранения и спорта.

Уточняется, что по программе реновации в Богородском 144 жилых дома предстоит расселить и демонтировать. Пять стартовых площадок уже подобрано для волнового расселения.

Ранее в Бутырском районе началось строительство жилого дома по программе реновации. Новостройку возводят по адресу улица Милашенкова, владение 7/3.